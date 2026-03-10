Penta vence al Grande Americano Original y retiene el Campeonato Intercontinental

Penta retuvo el Campeonato Intercontinental ante el Grande Americano, aunque no fue el luchador que él esperaba enfrentar.

Antes del combate, el nuevo Campeón Intercontinental tomó el micrófono para agradecer a su familia, a los aficionados y a todos los que siempre han creído en él. Penta aseguró que el título no solo le pertenece a él, sino a todos los que trabajan duro para alcanzar sus sueños.

“Y ahora, juntos haremos historia, ¡porque estoy aquí como vuestro nuevo Campeón Intercontinental de WWE!”, expresó el luchador mexicano.

Originalmente, el retador al Campeonato Intercontinental sería el Original Grande Americano, pero este nunca llegó al ring. En backstage se encontró con Danhausen, quien lo maldijo luego de que el luchador rechazara convertirse en su aliado.

Ante esa situación, apareció el otro Grande Americano, quien caminó hacia el ring mientras Penta discutía con él en español, visiblemente molesto por el cambio de rival.

El combate comenzó con El Grande Americano intentando imponer su fuerza, arrinconando a Penta en el esquinero y castigándolo con patadas y puñetazos. Sin embargo, el campeón reaccionó rápidamente con chops y una superkick para equilibrar la contienda.

El retador trató incluso de arrancarle la máscara al mexicano, buscando obligarlo a abandonar la lucha. Más adelante, ató las cintas de la máscara a la cuerda inferior para atacarlo mientras quedaba indefenso.

Pese a la desventaja, Penta logró recuperarse y lanzó varios ataques, incluyendo un tope hacia ringside y un diving crossbody que estuvo cerca de darle la victoria.

El Grande Americano también tuvo sus momentos de dominio con un spinebuster y un Rolling Death Valley Driver, pero el campeón logró resistir el conteo.

► Momentos Clave

En la recta final, el retador intentó arriesgar desde la parte superior del esquinero, pero Penta lo interceptó con un facebreaker que cambió por completo el rumbo del combate. Finalmente, con un Mexican Destroyer, Penta se llevó el combate.

► ¿Qué pasasrá ahora?

Posiblmente, el Grande Americano Original pida su lucha, pues no pudo participar en el encuentro gracias a la intervención de Dauhausen y el otro Grande Americano.