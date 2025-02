Penta suma su tercera victoria, derrotó a Ludwig Kaiser

Después de haber insultado a Penta y haber sido eliminado por este en Royal Rumble, Ludwig Kaiser enfrentó al mexicano en un combate mano a mano, a quien criticó e hizo menos.

Tras insultos, ataques y retos, finalmente Kaiser tuvo la oportunidad de enfrentar al enmascarado, para intentar vengarse del Zero Miedo.

Aunque Penta comenzó el combate con buenos movimientos y ataques, Kaiser consiguió reaccionar al derribarlo cuando intentaba una movida aérea, peor cuando intentó sacarlo del ring, el mexicano lo sacó de la misma forma que en Royal Rumble.

Its refreshing seeing Penta sell moves! He’s in a real wrestling company and is treating it as such #WWERaw #WWEonNetflix pic.twitter.com/PWjRPbywV9

— Heel Ucey (@heel_ucey) February 4, 2025