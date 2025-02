Mike Santana conoce bien a Penta. Fueron compañeros durante años en AEW y compartieron el cuadrilátero en tres ocasiones, incluyendo el Stadium Stampede de All In 2023. Además, se enfrentaron por el Campeonato de Peso Completo de House of Glory en 2024.

► Con conocimiento de causa

Así que el luchador de TNA habla con conocimiento de causa cuando elogia a la Superestrella de WWE. Atendamos a sus recientes declaraciones sobre el guerrero de México en una entrevista con MuscleManMalcolm:

“Absolutamente increíble. Estoy muy orgulloso de él. Cuando luchamos el uno contra el otro [en House of Glory], se filmó un pequeño documental. Ese documental fue hecho solo para algo personal mío, ¿sabes?, porque Penta y yo, los Lucha Bros y yo, tenemos una historia muy profunda juntos. Un año, luchamos el uno contra el otro 24 veces alrededor del mundo. Llevamos ese combate a todos lados. Así que tenemos un vínculo muy fuerte, una relación muy fuerte. Sabía todo lo que estaba pasando antes de que sucediera, así que lo contacté, lo felicité y le envié ese video. Él me mandó un mensaje de voz, llorando. Fue algo muy especial, hombre, y ver lo que está haciendo ahora, estoy muy orgulloso de él. Va a ser una megastar.”

También podemos encontrar combates entre ellos en la propia TNA, en Pro Wrestling Guerrilla, en MLW, en REVOLVER, o en Lucha Libre AAA Worlwide. ¿Están de acuerdo con Santana? ¿Penta será una megaestrella en WWE?