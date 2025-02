Penta revela que ha luchado con un bíceps desgarrado por más de tres años

El luchador mexicano Penta sorprendió al revelar que ha estado compitiendo con un bíceps desgarrado durante más de tres años. La confesión se dio en el podcast Celtic Warrior Workouts de Sheamus, donde el enmascarado explicó que, a pesar de la lesión, ha seguido luchando al más alto nivel en empresas como AEW, AAA e Impact Wrestling.

«Me rompí el brazo. Sí, sí (todavía está desgarrado). Tres años atrás, un luchador me pateó y me rompió el bíceps. No (nunca lo arreglé). Esto es como un guerrero.»