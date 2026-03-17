Penta retiene el Campeonato Intercontinental ante Dragon Lee

Penta defendió con éxito el Campeonato Intercontinental ante Dragon Lee en un combate lleno de respeto, intensidad y maniobras espectaculares. Lee respondió a un reto abierto del mexicano que aseguró que será un campeón que defienda.

Antes de iniciar el combate, ambos se estrecharon la mano en señal de respeto. El duelo comenzó con un intercambio técnico donde los dos midieron fuerzas en varias llaves y forcejeos en el centro del ring.

Dragon Lee tomó la iniciativa al acorralar al campeón en la esquina y demostrar su agilidad con una rápida hurricanrana. Sin embargo, Penta reaccionó con un Pendulum Kick en el esquinero antes de enviarlo fuera del ring con un clothesline.

Cuando parecía que el campeón iba a lanzarse con un ataque aéreo, Dragon Lee regresó rápidamente para sorprenderlo con una superkick que lo mandó a ringside. El enmascarado no perdió tiempo y se lanzó con un tope suicida, iniciando una secuencia de ataques fuera del cuadrilátero.

De vuelta en el ring, Penta conectó un diving crossbody para buscar la cuenta. Posteriormente castigó a su rival con fuertes chops en las cuerdas mientras el público pedía más.

Dragon Lee respondió con un double foot stomp que estuvo cerca de darle la victoria. La lucha continuó con un intenso intercambio de maniobras, incluyendo una hurricanrana de Lee y un Bow and Arrow de Penta.

Uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando Dragon Lee aplicó un Styles Clash, provocando que el público coreara el nombre de AJ Styles. Sin embargo, Penta respondió con un poderoso Penta Driver que también estuvo cerca de terminar la lucha.

La acción se volvió aún más frenética cuando Dragon Lee ejecutó un impresionante suicide dive reconvertido en cannonball que encendió por completo a la afición.

► Momentos Clave

En los momentos finales, Dragon Lee llevó al campeón de vuelta al ring y conectó su poderoso Operation Dragon, quedándose muy cerca de la victoria.

Sin embargo, cuando intentó continuar su ofensiva, Penta logró esquivar el ataque y responder con su maniobra más devastadora: Mexican Destroyer, la maniobra fue suficiente para conseguir la cuenta de tres y retener el campeonato.

HOLY SHIT WHAT A FINISH!!! THIS WAS A FIRE MATCH! PENTA RETAINS!! #WWERAW

pic.twitter.com/bXJ8rpD7kV — PR1ME (@Pr1mewrestlin) March 17, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Penta continúa consolidando su reinado como Campeón Intercontinental tras superar a un rival de gran nivel como Dragon Lee. Después de una lucha tan espectacular, no sería extraño que la rivalidad entre ambos continúe o que Dragon Lee vuelva a buscar otra oportunidad titular.