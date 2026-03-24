Penta retiene ante Dominik Mysterio por distracción de Finn Bálor

Penta logró retener el Campeonato Intercontinental tras imponerse a Dominik Mysterio, en un combate marcado por las interferencias y el caos tanto dentro como fuera del ring.

La lucha comenzó antes de lo previsto, cuando Dominik atacó al campeón por la espalda antes de la presentación oficial. Con el apoyo de JD McDonagh, Mysterio mantuvo el control durante los primeros minutos, incluso conectando tres springboard senton consecutivas.

Penta logró reaccionar con su característico estilo ofensivo, incluyendo un Pendulum Kick y un tope hacia ringside. Sin embargo, las constantes distracciones de McDonagh permitieron a Dominik mantenerse competitivo.

El retador aplicó el clásico “Three Amigos” y más adelante un 619, quedándose cerca de la victoria tras buscar un frog splash desde lo alto.

► Momentos Clave

Cuando Dominik intentaba cerrar el combate, Finn Bálor apareció para neutralizar a JD McDonagh, generando una distracción clave. Dominik se lanzó con el frog splash, pero Penta lo recibió con las rodillas en alto y con un paquetito se lo llevó al toque de espaldas para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Finn Bálor continuó el ataque sobre Dominik y McDonagh, dejando claro que tiene cuentas pendientes con ambos. Con este panorama, el duelo de Finn y Dominik parece inevitable.