Penta quiere vengarse de CM Punk

Desde que debutó en WWE el 13 de enero en WWE Monday Night Raw, en mano a mano contra Chad Gable, Penta ha dado de qué hablar.

Recientemente entró de segundo en la campal, el evento estelar del premium live event, Royal Rumble.

No sería descabellado admitir que paso a paso está entrando en el gusto de la afición que asiste a las arenas de la compañía estadounidense: prueba de ello es que cuando él entra en escena arranca la algarabía del respetable.

Siempre es positivo generar una reacción en el público.

Pues bien.

Todo parece indicar que Penta no olvida, puesto que tiene en la mira a uno de los taquilleros: CM Punk.

►¿Para un buen tango se necesitan 2?

Lo anterior lo afirmó en la entrevista que concedió a Chris Van Vliet en su pódcast «Insight with Chris Van Vliet», titulada: «Penta On His WWE Debut, Rey Mysterio, Dream Opponents, Cero Miedo».

Penta y «The Second City Saint» se enfrentaron en AEW Dynamite, en el capítulo del 13 de abril de 2022. Esa noche cayó la balanza a favor de Punk.

Recordando lo anterior, Penta declaró:

«Con CM Punk tuve una lucha, él ganó. Así que necesito venganza, quiero una revancha con él.»

A modo de anécdota, Penta esa noche interpretaba a su personaje, «Penta Oscuro», una suerte de alter ego maligno que habita en él y salió a luchar esa noche.

Un guiño bastante jugoso para aquellos que lo conocen desde sus días en Lucha Underground (En esa época conocido como Pentagón Jr).

¿Será que nos están preparando para la inminente revancha? Por ahora sólo han intercambiado golpes en la campal, tal vez en un futuro choquen una vez más los puños en un mano a mano.