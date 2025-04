Penta quiere Máscara vs. Máscara con Rey Fénix

Su hermano apenas acaba de debutar en la WWE pero el «Cero Miedo» ya tiene un gran plan para los dos. Poco antes del primer combate de Rey Fénix en Friday Night SmackDown, Penta ya decía: «Finalmente, el mejor luchador del mundo llega a la mejor empresa del mundo».

¿Es posible que el mayor de los hermanos enmascarados se arrepienta si finalmente se cumple su deseo? Y es que en la misma entrevista con Sebastian Hackl de WWE Alemania comparte su sueño de disputar una lucha de máscaras contra Fénix:

«¿En mi presente? No. En diez años… me gustaría tal vez una lucha máscara contra máscara, o máscara contra cabellera, o máscara contra algo. Algo especial. Mi lucha soñada, máscara contra máscara: Penta vs. Fénix. No sé cuándo. Tal vez solo ocurre en mi mente, pero tal vez en 10 o 15 años sea posible».