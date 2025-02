Penta: «No quiero ser el próximo Rey Mysterio»

Desde su debut en la WWE, se ha estado comparando a Penta con Rey Mysterio, e incluso muchos lo han señalado como una posible continuación del «Master of the 619» por varios motivos, empezando por las raíces latinas del «Zero Miedo». Y ambos luchadores además tuvieron la ocasión de verse las caras en el comienzo del Royal Rumble 2025 para deleite de todos los fanáticos.

► El primer Penta

No obstante, el oriundo de México no pretende tomar ese camino, no quiere ser «un nuevo Rey Mysterio», como explica en Busted Open:

«La verdad es que estoy listo. No importa quién esté en el ring, no importa cuántos años tenga en esta empresa, no importa qué haya ganado, no importa quién sea. Lo importante es que Penta está listo, porque esta es mi nueva era, esta es mi nueva carrera. Ahora, lo único en mi mente es: 29 luchadores contra mí (decía antes del Rumble). «Wow, no lo sé. Pero solo de pensarlo, me emociono. En el Royal Rumble, cualquier cosa es posible. Amo a Rey. Hermano, esta es la verdad. En el ring, amo a Rey, respeto a Rey, todo sobre Rey, pero en el ring… lo siento, Rey. Si Rey se cruza en mi camino en el ring, lo siento, Rey, pero este es mi momento. Amo a Rey, pero me amo más a mí mismo. Quiero dejar algo claro: no quiero ser el próximo Rey Mysterio, quiero ser el primer Penta El Zero Miedo en WWE. Amo a Rey, nadie podrá ser otro Rey. Por eso, quiero ser el primer Penta.»

► Un próximo combate

En otra entrevista reciente con Love Wrestling, el enmascarado también habla de Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental, con quien más pronto que tarde parece que se verá las caras:

«Sí, siendo honesto, él es uno de los mejores luchadores del mundo. Es una bestia en el ring. Me gusta enfrentarme a este tipo de luchadores porque eso hace que Penta se vuelva más agresivo, más violento. ¿Pero por qué no? Paso a paso. El primer objetivo es el Royal Rumble.»