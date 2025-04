Penta habla: «No importa dónde estés, sino a dónde quieres llegar»

Ha sido un largo camino el que Penta ha recorrido, desde que comenzó a buscar fechas en las pequeñas arenas de la periferia de la Ciudad de México, hasta el día de hoy, en que es todo un Superestrella WWE. En esos tiempos, tuve la oportunidad de ser una de las primeras personas que lo entrevistaron, específicamente en un reportaje de La Tribu de Cuchillo publicado en la edición #345 de SÚPER LUCHAS (21 de diciembre de 2009). En esos días, Penta era conocido como Hijo de Cuchillo, y apareció al lado de don Jaime Carrillo «Cuchillo» y de Cuchillo I (Hantar). Desde entonces era entrón, pues lanzó un reto al Hijo del Santo, quien desenmascaró a su «padre» en 1988 en El Toreo.

«Santo, sé que no me conoces, pero creo que tengo las agallas suficientes para defender el honor de la Tribu de Cuchillo, ¡y juro que donde quiera que estés te voy a buscar!»

Es por esos recuerdos que me alegré cuando recibí un mensaje de Ernesto Ocampo para que acudiera a una reunión de Penta con los medios, y esto fue lo que pude preguntarle:

— Cuando empezabas a portar el nombre de Hijo de Cuchillo, recuerdo que te hice una pregunta que era lo que se esperaba de ti a futuro. Hoy por hoy vemos que estás en un nivel super estelar, que has traspasado fronteras, y se vienen compromisos importantes. Tú, como persona, ¿qué te gustaría que los aficionados de WWE conocieran sobre la lucha libre mexicana?

«Claro, son muchos años que han pasado, y en ellos se han adquirido conocimientos, grandes experiencias, grandes herramientas para lograr lo que se ha logrado. ¿Qué le puedo decir a todos los aficionados? Lejos de ser luchador, de temas de lucha, es que, independientemente a lo que se dedique cada uno, la fórmula es sencilla hermano, es realmente poner todo tu foco en lo que tú te quieras dedicar, sin importar lo que tengas que dejar a un lado, si es que realmente quieres llegar a un lugar, y el ejemplo es Penta.

«Tú me conoces, vengo de un barrio, vengo de un municipio que en ocasiones es muy marginado, pero nada de eso importa al final del día. No importa dónde naciste, no importa si naciste rico o pobre, si vienes de un municipio o si vienes de Santa Fe. Nada de eso importa. Al final del día, lo que uno lleva dentro, las ganas de salir adelante, son las que importan. No importa dónde estés, sino a dónde quieres llegar.

«A mí no se me olvida de dónde vengo. El barrio me representa totalmente, pero sé y entiendo a dónde quiero llegar, y eso aún no lo he logrado, estoy en pleno proceso. Me esperé veinte años trabajando todos los días fuerte, y ahora que estoy en la mejor empresa, sé y entiendo por qué estoy aquí, porque llegué en el mejor momento de mi carrera, con una mochila grande llena de herramientas respecto a lo que es la lucha libre, y creo que es el momento de ponerlas en practica. El mejor comienzo es WrestleMania».

— ¿Qué esperamos de Penta en WrestleMania?

«Todo, hermano, qué van a esperar. La entrega, mi corazón, mi fe, toda la energía puesta en este evento, porque como lo mencionaba hace rato, es sin duda alguna la mejor lucha de mi carrera, de las más importantes, y tengo que llegar con toda la actitud, tengo que llegar con toda la energía, con todo el enfoque, con toda la mentalidad positiva para poder lograr el mejor resultado posible, porque no nada más es Penta, no nada más es mi familia, ahora es todo México y toda Latinoamérica la que tengo que representar… Y yo no les pienso quedar mal».

Le deseamos mucha suerte a Penta en su próximo gran compromiso, WrestleMania, donde podría coronarse como Campeón Intercontinenal WWE.