Penta estuvo presente en el amistoso México vs Bélgica rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tuvo un impulso especial antes de su duelo amistoso ante Bélgica gracias a la presencia de Penta, quien se convirtió en protagonista en el Soldier Field.

El actual Campeón Intercontinental de WWE apareció ante el público con la playera del Tri y su cinturón, generando una gran reacción entre los aficionados presentes.

► Penta puso el ambiente en Chicago

Previo al inicio del encuentro, Penta tomó el micrófono para presentar a los jugadores y motivar a la afición con su característico estilo.

“¡Un ruido y démosle la bienvenida a la Selección Nacional Mexicana porque hoy jugamos con ‘Zero Miedo’!”.

El mensaje fue suficiente para encender al público, que respondió con ovaciones, mientras varios futbolistas, como Jesús Gallardo, replicaban la icónica seña del luchador.

Presentador de lujo de los titulares de la Selección Mexicana en su partido ante Bélgica: Penta Zero Miedo 🇲🇽⚽️🔥#TamalesVsWaffles EN VIVO por @MiCanal5, TUDN y @VIX https://t.co/eqfcbF5do4 pic.twitter.com/Ejrr8h2PgT — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 1, 2026

► Penta y Yair Rodríguez refuerzan el orgullo mexicano

El luchador no estuvo solo en el evento, ya que también contó con la presencia del peleador de UFC Yair Rodríguez, quien acompañó el apoyo al combinado nacional.

La combinación de figuras de la lucha libre y las artes marciales mixtas añadió un toque especial al ambiente, reforzando el orgullo mexicano en territorio estadounidense.

La afición destacó la presencia de ambos atletas como una forma distinta de motivar al equipo.

► Mensaje de “Cero Miedo” tras el empate

El partido terminó con empate 1-1, pero Penta aprovechó para enviar un mensaje motivador tanto a los jugadores como a los seguidores del Tri.

“¿Cómo que al menos a la final? Tenemos que llegar, eso es un hecho. Todos tenemos que tener la mentalidad de ‘cero miedo’ para poder llegar hasta la final si es posible”.

La aparición del luchador fue bien recibida en redes sociales, donde se resaltó su impacto y la conexión con la afición, quienes en su mayoría supieron recibir de buena forma al luchador mexciano.