Penta luchará ante El Grande Americano en Raw

En una muy interesante noticia, se ha podido confirmar que el talentoso luchador mexicano, Penta, luchará mañana ante su falso compatriota, El Grande Americano, en Raw. Así lo anunció el Gerente General de Raw, Adam Pearce, a través de un video publicado en las redes sociales de WWE.

► Esta es la cartelera final para el WWE Raw del 03 de noviembre de 2025

El nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, hará una aparición especial para festejar su nuevo reinado. Sumado a esto, Bayley y Lyra Valkyria lucharán ante The Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane.

Y, por si fuera poco, como ya se había anunciado antes, los Campeones Mundiales de Parejas WWE, AJ Styles y Dragon Lee, darán la revancha a los exmonrcas, Finn Bálor y JD McDonagh. Finalmente, la cartelera indica que Stephanie Vaquer y Nikki Bella lucharán ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.

El WWE Raw de este lunes 03 de noviembre de 2025 se realizará desde el Río Rancho Events Center en Río Rancho, Nuevo México y la mejor cobertura la tendremos aquí en SÚPER LUCHAS.