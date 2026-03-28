Penta hará reto abierto en Monday Night RAW

Durante el reciente Monday Night Raw, Penta logró retener el Campeonato Intercontinental tras imponerse a Dominik Mysterio, en un combate marcado por las interferencias y el caos tanto dentro como fuera del ring, con Finn Balor siendo el factor decisivo en su intento por desquitarse de «Dirty Dom»

► Penta volverá a defender el Campeonato Intercontinental

Con Dominik Mysterio y Penta ahora tomando caminos separados en esta rivalidad culminante, la siguiente edición de Monday Night Raw ya evidencia un cambio de dirección luego de que el Campeón Intercontinental reveló en Instagram Stories que planea defender su Campeonato Intercontinental en un reto abierto en el Madison Square Garden. Este anuncio añade otra lucha por el título a un evento ya de por sí repleto de combates, mientras WWE continúa preparando su camino de cara a WrestleMania 42.

Penta no mencionó a su oponente, lo que significa que cualquiera en el vestuario podría aceptar el reto por el Campeonato Intercontinental. El formato de reto abierto genera incertidumbre sobre quién podría responder al desafío, especialmente en un escenario tan importante como el Madison Square Garden, que le permitirá al luchador mexicano defender su título por segunda semana consecutiva.

Con este añadido, el cartel para el siguiente Monday Night Raw, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden, queda como sigue:

Penta defenderá el Campeonato Intercontinental en un reto abierto.

Roman Reigns y CM Punk estarán bajo el mismo techo antes de WrestleMania 42.

Brock Lesnar tiene programada una aparición tras sus recientes enfrentamientos con Oba Femi.

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