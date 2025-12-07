Penta habría recibido el alta médica para volver a luchar

En la edición del 24 de noviembre de Monday Night RAW, Penta se enfrentó a Solo Sikoa por el torneo «The Last Time is Now», en un combate que culminó abruptamente cuando el mexicano intentó una maniobra aérea sobre su rival, lastimándose el hombro en el proceso. Sikoa fue declarado ganador del combate, pero existía la preocupación en torno a la salud del enmascarado, y el tiempo en que este podía quedar fuera de acción.

► WWE tiene la última palabra sobre la lesión de Penta

Este sábado, según un nuevo comunicado vía Instagram de su médico, el Dr. Odiseo, la superestrella de Ecatepec se ha recuperado por completo.

«Penta se está recuperando muy bien y ha recibido autorización para volver a luchar, pero no puedo decir si luchará el 20 de diciembre. No por su lesión, sino por la WWE. Depende 100% de la WWE si puede competir».

Esta actualización llega después de un video previo en Instagram del Dr. Odiseo, donde decía que esperaba que Penta estuviera listo para el viernes, y finalmente se confirmó la buena noticia; no obstante, dependerá de WWE si decide o no hacerlo volver a luchar en los próximos días, por precaución.

Penta tenía previsto hacer equipo con Rey Fénix en Guerra de Titanes de AAA en una importante lucha por equipos contra Dominik Mysterio y El Grande Americano. El anuncio se hizo antes de su lesión en su combate contra Solo Sikoa, y los fanáticos han esperado con ansias para ver si los Lucha Brothers volverán a reunirse o no este 20 de diciembre. Dicho esto, la participación de Penta quedará ahora en manos de la WWE, quien podría tomar la decisión de no arriesgarlo todavía, considerando que esta será una lucha bajo la marca de AAA.