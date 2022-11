Penta el Zero Miedo convivió con los San Francisco 49rs

Este lunes, la Ciudad de México fue sede de un juego de la NFL, donde Penta el Zero Miedo o Pentagón Jr. fue invitado especial y convivió con George Kittle, integrante de los San Francisco 49ers.

El luchador mexicano es un gran fan del equipo de California, mientras que Kittle ya ha demostrado que tiene gran afición por la lucha libre; incluso en varias ocasiones ya han convivido y se han regalado jerseys y máscaras.

Y precisamente, ahora que los 49ers visitaron México para el partido ante los Arizona Cardinals, fue el momento perfecto para reencontrarse.

La reunión fue captada por varias cámaras y ella se pudo ver al luchador de AAA y AEW platicando con u amigo y regalándole una máscara con los colores del equipo.

George Kittle connects with Penta El Zero Miedo and gets a special mask! 👌 pic.twitter.com/VNeFBENkln

— Rob Lopez (@r0bato) November 22, 2022