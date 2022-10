Penta el Zero M va por el título mundial de AEW ante Jon Moxley

Jon Moxley no quedó contento por la forma en que le ganó a «Hangman» Adam Page para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el pasado AEW Dynamite, pues dijo que aunque celebra haber noqueado a su retador, le quedó faltando acción en el ring.

Por esta razón, fue a las oficinas de AEW en el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida, para buscar «al único luchador que quede en AEW que no haya derrotado». Dijo que ese luchador debería tener «Cero Fear». Y eso lo oyó Penta el Zero M, quien estaba muy cerca junto con su manager Alex Abrahantes, y decidió encarar a Mox.

The @AEW World Champion @JonMoxley is in no mood for celebration after his win via ref stoppage last week at Title Tuesday #AEWDynamite

Mox came to @dailysplace looking for a fearless opponent brave enough to risk their career by challenging the champ this week, and he found one pic.twitter.com/DvElSWAenM

