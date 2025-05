Penta: «El Grande Americano es un payaso estúpido»

Penta tiene varios frentes abiertos ahora mismo en la WWE y manda mensaje tanto a El Grande Americano como a The Judgment Day. El «Cero Miedo» fue uno de los protagonistas del episodio más reciente de RAW Recap, como lo está siendo de cada uno de los programas en los que aparece desde su entrada a la compañía, y no se guardó nada antes de continuar respectivas rivalidades.

«Así que el Grande Americano o Chad Gable, o como te llames, no importa, él es un payaso estúpido porque es un luchador falso. El verdadero luchador es Penta. Esta noche se lo voy a demostrar a él y le voy a mostrar al mundo entero quién es Penta y quién es el mejor luchador del mundo. No, no, no, no solo del mundo… del universo.»