Penta confirma que será parte de la lucha de Royal Rumble 2025

Los lugares para Royal Rumble se empiezan a llenar poco a poco y recientemente Penta anunció que será parte del combate de 30 luchadores, donde buscará convertirse en el ganador y buscar uno de los campeonatos máximos de la empresa.

En un breve, pero contundente video, el luchador mexicano aseguró que para ser el mejor del mundo debe enfrentar a los mejores del mundo y esto sucederá el próximo 1 de febrero en el combate de Roya Rumble.

PENTA IS IN THE RUMBLE AAAAHHHHH pic.twitter.com/dgCUccquDA

