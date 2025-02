Penta: «‘Cero miedo’ ha inspirado a muchos, incluso alguien superó el cáncer»

Tiempo atrás Penta nos contaba cómo llegó a su arenga: «Cero miedo», que ha calado en cada empresa que ha pisado, desde AEW hasta el CMLL o la AAA.

Pues bien.

Resulta que ha llegado más lejos con la mencionada muletilla entre sus aficionados.

►Zero fear, a Lifestyle

Lo anterior lo divulgó en la entrevista en el pódcast «INSIGHT with Chris Van Vliet», titulada: «Penta On His WWE Debut, Rey Mysterio, Dream Opponents, Cero Miedo».

Vliet empezó por preguntarle.

Y cito.

«Bueno, el público te conocía, aún cuando supuestamente no ven más que WWE, porque tan pronto como saliste y dijiste: ‘Cero Miedo’ ellos lo dijeron contigo».

A lo que Penta le agregó.

«Sí, para ser honesto, mira, esto… El ‘Cero miedo’ solo conocían mi gesto en las luchas o mi personaje, ahora es un estilo de vida. Porque mucha gente de diferentes partes me ha dicho: ‘Oye, Penta, gracias por el ‘Cero miedo’. Conquisté el cáncer’, cosas diferentes sobre cómo has inspirado a toda esta gente. Cuando escucho esto, es como, ‘Ok, sé cuál es la responsabilidad sobre mis hombros. Tengo que mejorar cada día: mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma, todo, porque sé que inspiro a mucha gente’. ‘Cero miedo’, esta arenga es un estilo de vida, ahora es el estilo de vida que empezó conmigo y ahora con todos».

La ficción siempre ha sido fuente de inspiración, por algo hace parte del arte que hace más tolerable el diario vivir, lo anterior en opinión de quien les escribe.

Resulta confortante que salgan a la luz historias de personas que han superado momentos oscuros gracias a la industria del entretenimiento o en nuestro caso el deportivo.

Si quieres escuchar a Penta decir lo anteriormente citado, abajo te dejo la entrevista.

Arrancan al minuto 3 con 26 segundos.