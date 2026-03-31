Penta defenderá el Campeonato Intercontinental en lucha de esacaleras en WrestleMania

En combate por el Campeonato Intercontinental, Penta defendió el título ante Kofi Kingston, y además, anunció lo que vendrá para el en WrestleMania.

Desde el inicio, ambos intercambiaron castigo sin que hubiera un claro dominador, con intentos de conteo tempranos que obligaron a reaccionar a cada uno. La lucha se mantuvo pareja, con ofensivas y fuertes ataques.

Penta logró tomar ventaja con patadas y castigo en el esquinero, pero Kingston respondió con ataques aéreos y una ofensiva que lo puso cerca de la victoria. El retador incluso logró mantener control con llaves de sumisión y combinaciones rápidas.

La intervención de Waller estuvo a punto de alterar el rumbo del combate, aunque el propio Kingston evitó que su aliado interfiriera directamente en un momento clave. Aun así, la presencia externa generó tensión en ringside.

El combate subió de intensidad con intercambios de alto impacto, incluyendo un lanzamiento de Kingston sobre la mesa de comentaristas tras ser interceptado en pleno vuelo. Ambos regresaron al ring visiblemente desgastados.

En la recta final, Kingston sorprendió con un Trouble in Paradise que estuvo cerca de definir la lucha, pero Penta resistió el conteo. El campeón reaccionó llevando la acción a lo alto del esquinero, donde encontró la oportunidad definitiva.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Penta ejecutó un Mexican Destroyer desde una posición elevada, suficiente para mantener a Kingston en la lona y asegurar la cuenta de tres, consolidando su defensa titular.

¿Qué pasará ahora?

Tras la victoria, se anunció que Penta defenderá el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras en WrestleMania, donde participaran Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev.