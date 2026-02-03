Penta vence a Bronson Reed con ayuda de LA Knight

Penta se enfrentó a Bronson Reed, quien llegó respaldado por Paul Heyman, Logan Paul y Austin Theory, en un combate donde el mexicano tuvo que emplearse a fondo.

El duelo rápidamente se inclinó hacia la brutalidad cuando Reed comenzó a castigar a su rival contra los esquineros y la mesa de comentaristas. Aun así, Penta encontró espacios para reaccionar, manteniendo la pelea abierta ante un oponente claramente dominante en lo físico.

La lucha se volvió cada vez más tensa con interferencias constantes desde ringside, obligando al enmascarado a dividir su atención. Sin embargo, su resistencia le permitió mantenerse en combate incluso después de varios intentos de sumisión.

► Momentos claves

Penta tomó la iniciativa al inicio con unas tijeras y un tope con hilo que hicieron tambalear al gigante. No obstante, Reed cambió el rumbo cuando provocó que la mano del mexicano impactara contra el poste, iniciando una larga ofensiva basada en castigo a ras de lona y ataques de alto impacto.

El caos llegó cuando Theory y Logan Paul subieron al ring para distraer al árbitro. Penta logró derribarlos con un springboard crossbody, pero al volver fue sorprendido con un Death Valley Driver y un Tsunami. Sin embargo, no hubo conteo.

► El momento clave

Reed buscó una silla para rematar la faena, momento en que LA Knight apareció para noquearlo con un Blunt Force Trauma sobre el metal.

Con Reed completamente fuera de combate, el árbitro inició la cuenta mientras Heyman intentaba reanimarlo sin éxito. El gigante no logró regresar al ring antes del diez, decretando el triunfo del mexicano.

► ¿Qué pasará ahora?

La intervención de LA Knight hace que el odio de The Vision lo mantenga en la mira, por lo que ahora tiene un tiro al blanco de parte de los cuatro luchadores.