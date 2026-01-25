Penta anuncia a primeros participantes de Rey de Reyes

La Lucha Libre AAA empezó a revelar los primeros detalles rumbo a uno de sus eventos más emblemáticos del año. Rey de Reyes 2026 donde ya se conocen a los primeros contendientes por la espada.

El evento se llevará a cabo el sábado 14 de marzo en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, escenario que recibirá a figuras nacionales e internacionales en busca de uno de los trofeos más representativos de AAA.

► Primeros luchadores confirmados para Rey de Reyes 2026

Fue Penta quien dio a conocer a los primeros cuatro participantes que ya tienen su lugar asegurado en el torneo. La lista combina juventud, experiencia y proyección internacional.

Jack Cartwheel , uno de los luchadores más espectaculares del momento, con un estilo aéreo que ha llamado la atención en AAA y otras empresas.

, uno de los luchadores más espectaculares del momento, con un estilo aéreo que ha llamado la atención en AAA y otras empresas. Aero Star, veterano de la empresa y viejo conocido del torneo, con amplia experiencia en luchas de alto riesgo.

veterano de la empresa y viejo conocido del torneo, con amplia experiencia en luchas de alto riesgo. Apollo Crews , luchadro de WWE que buscará recomponer el camino, pues en el roster principal no ha hecho demasiado.

luchadro de WWE que buscará recomponer el camino, pues en el roster principal no ha hecho demasiado. La Parka, símbolo de la tradición de AAA y un nombre ligado históricamente a Rey de Reyes.

Penta se encargará de entregar la espada al ganador del Torneo #ReyDeReyes este 14 de marzo en Puebla 😱 pic.twitter.com/9sCUcFf3gK — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 25, 2026

► Penta será parte clave del evento

Además del anuncio de los participantes, Penta confirmó que tendrá un rol especial durante la función, ya que será el encargado de entregar la espada de Rey de Reyes al ganador en la gran final. Un gesto simbólico que refuerza su importancia dentro de la empresa y el peso del torneo.

En las próximas semanas, AAA dará a conocer más participantes y detalles de la estructura del torneo, pues el mismo se ha hecho con diferentes formatos.