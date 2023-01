Pennington: “Vieira trampolín en camino al título”

Raquel Pennington espera emerger como contendiente al título de peso gallo femenino de UFC con una victoria sobre Ketlen Vieira .

Pennington (14-9 MMA, 11-5 UFC) se enfrenta a Vieira (13-2 MMA, 7-2 UFC) en la cartelera principal de UFC Fight Night 217 del sábado en el UFC Apex en Las Vegas.

Una victoria sobre Vieira, No. 2 del ranking, sería la quinta consecutiva para el ex retador al título, quien ve esta pelea como una pelea de contendiente No. 1.

“Honestamente, esperaba esta pelea. Me sorprendería si no fuera este. Estoy emocionado. Gran oponente, gran oportunidad, y eso es exactamente lo que estoy viendo. Ella es solo otro trampolín en mi camino de regreso a esa oportunidad por el título mundial”.

Pennington espera un bebé con su esposa, la peso paja de UFC Tecia Torres en junio, pero eso no la alejará de su búsqueda del oro. Ella espera un cambio rápido con una victoria sobre Vieira.

“Estoy en una buena racha. No puedes negarme. Racha de cinco victorias consecutivas después del sábado, estoy allí. Devuélveme mi oportunidad por el título mundial. Van a hacer lo que hacen. No sé qué está haciendo Amanda (Nunes) en este momento y todo lo demás, pero en realidad me encantaría pelear el sábado, salir saludable de la pelea y luego tomarme un par de semanas libres, disfrutar, respirar un poco. un poco. Y luego me encantaría pelear en mayo y tener esa oportunidad, y luego el bebé nace en junio, y luego me enfoco en ser mamá por un tiempo”.