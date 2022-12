Julianna Pena no entiende por qué el UFC no ha reservado ya una pelea de trilogía entre ella y Amanda Nunes. Peña (11-5 MMA, 7-3 UFC) anotó una sorprendente sumisión para destronar a la entonces campeona de peso gallo Nunes en UFC 269.

Pero Nunes se vengó de su derrota y recuperó el título de manera dominante en julio pasado en UFC 277. Ahora que están empatados a uno, Peña cree que es justo que Nunes (22-3 MMA, 15-3 UFC) le devuelva el favor.

“La campeona Amanda no tiene pelea, y la ex campeona pronto y la nueva campeona no tienen pelea, así que siento que esa es la única pelea por hacer. Esa es la única pelea que tiene sentido para mí, y esa es la única pelea que veo en mi futuro”.

“Para mí, no podría haber otra respuesta. Están haciendo Deiveson Figuieredo vs. Brandon Moreno 4 por el bien de Pete. Terminé con ella la primera vez, me quedé sin tiempo la segunda vez y le di la oportunidad de hacer esos ajustes y volver y cambiar esas cosas en ese campamento en la revancha. Absolutamente siento que lo más kosher sería permitirme hacer los mismos ajustes”.

Peña mostró una dureza increíble al llegar a la distancia con Nunes en la revancha, pero fue dominado en su mayor parte. Pero Peña quiere la misma oportunidad para hacer los ajustes necesarios, y confía en que puede hacerlo.

“Esa fue la primera vez que corrí 25 minutos. Nunca peleé 25 minutos antes, y luego diría un revoltijo de desorientación en términos de sentirme como, ‘Oh, mierda’. Ella tuvo las pelotas para despedir a todos, construir un nuevo gimnasio y comenzar desde cero, y solo quiero esa misma oportunidad para poder cambiar algunas cosas, volver a la mesa de dibujo y solidificar mi nombre y legado en este división y en el UFC”.