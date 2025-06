Pena revela varias lesiones que afectaron su dsempeño en UFC 316

Según Julianna Peña, ella se vio comprometida mientras peleaba contra Kayla Harrison en UFC 316. Peña (13-6 MMA, 8-4 UFC) perdió su título de peso gallo ante Harrison en el evento coestelar de UFC 316 a principios de este mes, tras ser derribada y sometida en el segundo asalto.

En una emotiva entrevista, Peña habló sobre sus dificultades en el campamento de entrenamiento, que casi la llevaron a considerar retirarse.

Pero es curioso que mis entrenadores probablemente no me explicaran la gravedad de la situación; de lo contrario, habría pensado mucho en no competir. No, no me arrepiento de competir. Le dediqué demasiado tiempo. Le he quitado demasiado tiempo a otras personas, a mi hija, a mis entrenadores y a sus familias. Así que no me arrepiento de competir. Ojalá hubiera podido competir en mejores circunstancias.

« Estuve plagada de varias lesiones antes de esa pelea. No fue un buen campamento para mí en ese sentido, porque sabía que llegaba a la pelea con una discapacidad bastante grave . Pensé en retirarme, pero no fue tan grave como para tener que renunciar a la pelea porque sabía que iba a poder seguir adelante».

Peña habló sobre el alcance de sus lesiones.

«Aproximadamente en la segunda semana de mayo, me rompí el pulgar con mi compañero de entrenamiento y se me hinchó. Parecía como si me hubieran golpeado en la mano con un martillo, y me costaba mucho agarrar. Todavía me cuesta mucho agarrar y mantener la fuerza. Pero el 29 de mayo, sufrí una caída muy fuerte en el octágono, me rompí el codo y me rompí un montón de astillas de hueso, lo que me impidió estirar el brazo ni doblarlo completamente. Trabajé en eso unos días antes de irme a la semana de la pelea, pero cada día iba de mal en peor.

Parecía como si me hubieran dado un golpe en la parte posterior del codo con un bate de béisbol. Estaba muy hinchado, y la resonancia magnética y las radiografías mostraron un desgarro y muchas astillas de hueso en la parte posterior. Así que, entrar en una pelea 10 días después de tener un desgarro así y todas esas astillas de hueso, es insoportable y muy doloroso. Me cuesta dar un puñetazo, extenderme, agarrar, doblarme. Es muy doloroso en general. Me operarán en julio y voy a curarlo.