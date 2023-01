Pena hace última llamada para trilogía con Nunes

Julianna Peña sigue presionando para una pelea de trilogía con Amanda Nunes. Peña pudo hacer lo impensable al derrotar a Nunes en UFC 269 al anotar una victoria por sumisión sobre el campeón-campeón para capturar la correa de peso gallo.

Inmediatamente, los dos fueron reservados para una temporada de entrenamiento de TUF, lo que llevó a una revancha en UFC 277 en la que la “Leona” se vengó de una manera dominante, literalmente sonriendo mientras golpeaba a la “Zorra Venezolana”, en camino a una victoria unánime. victoria por decisión.

Desde el momento en que Amanda Nunes obtuvo la clara victoria en la revancha, Julianna Peña ha estado pidiendo una tercera pelea con la campeona-campeona. Esto ha sido recibido con poco entusiasmo por parte de algunos fanáticos, quienes sintieron que la revancha fue lo suficientemente decisiva como para demostrar que la primera victoria fue una aberración de la norma.

Inicialmente, parecía que UFC estaba negando oficialmente la solicitud de Peña cuando se anunció que se esperaba que Nunes se enfrentara a la principal contendiente Irene Aldana. Sin embargo, informes posteriores revelaron que es posible que esto no esté realmente en proceso como se creía originalmente.

Can confirm that the reported fight between Amanda Nunes and Irene Aldana for March 4th is not on the works at the moment.<br/>Aldana is one of the front runners to face Nunes, but no opponent or date has been offered so far.

— — Carlos Contreras Legaspi (@CCLegaspi) January 20, 2023