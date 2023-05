Pena esperara ganadora Nunes vs. Aldana

Julianna Pena todavía planea pelear por el título en su próxima pelea. Peña (11-5 MMA, 7-3 UFC) estaba programada para desafiar a la doble campeona Amanda Nunes por el título de peso gallo femenil en una pelea de trilogía en el evento estelar de UFC 289 el 10 de junio.

Sin embargo, la ex campeona se vio obligada a retirarse de su pelea debido a una fractura de costillas y fue reemplazada por Irene Aldana . El cartel tiene lugar en el Rogers Arena de Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Hablando por primera vez desde que salió la noticia, Peña decepcionada emitió un comunicado sobre su retiro y cómo está mirando al ganador de Nunes (22-3 MMA, 15-3 UFC) vs. Aldana (14-6 MMA, 7- 4UFC).

«Hola. Quería darle unos días antes de abordar la situación. Estoy fuera de mi pelea en #vancouver por #ufc289. Estoy absolutamente destrozada.💔ustedes solo nos ven actuar en una noche, pero me gustaría que pudieran ver el otro lado de lo que los #luchadores tienen que pasar a diario. La vida de un luchador no es un camino fácil, pero es uno que enciende mi alma en llamas. Es mi pasión y lo hago todos los días con todo mi corazón. Doy todo cada vez que entro en ese octágono y no quería nada más que hacer posible esta pelea. Al entrar en una pelea, nunca estás al 100%, pero en este caso intervinieron los médicos y me obligaron a retirarme. Entreno muy duro y, como pueden ver en mis fotos, he estado poniendo mi corazón y mi alma en este campamento para mostrarles cuán obsesionada estoy por mejorar. Lamentablemente va a tener que esperar. Confío en #Godsplan y tengo fe en que todo saldrá bien. Doy mis más sinceras disculpas a @ufc y @amanda_leoa. Deseando a ambas @irene. aldana y @amanda_leoa una gran pelea, ¡esperando pelear contra la ganadora para recuperar mi cinturón! Oss.”

Peña destronó a Nunes en una sorprendente sumisión sorpresiva en UFC 269 . Sin embargo, Nunes se vengó en su revancha en UFC 277 cuando golpeó a Peña en camino a una decisión unánime.