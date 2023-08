Pena critica a Bueno Silva tras dar positivo en test antidrogas

A Julianna Peña no parece importarle el razonamiento detrás de la prueba de drogas fallida de Mayra Bueno Silva. Cree que el brasileño es un “tramposo” se explique como se explique.

Bueno Silva (11-2-1 MMA, 6-2-1 UFC) reveló el lunes que dio positivo por una sustancia prohibida antes de su victoria por sumisión en julio sobre Holly Holm, pero explicó que se debía a un medicamento para el TDAH, y no a eso. tenía la intención de obtener una ventaja para mejorar el rendimiento.

Es probable que la victoria de Bueno Silva sobre Holm sea anulada y reciba algún tipo de suspensión, pero no se ha tomado la decisión final. Peña (11-5 MMA, 7-3 UFC) está feliz de juzgar a su compañera contendiente de peso gallo y recurrió a las redes sociales para criticar a Bueno Silva.

#CHEATara, living up to your nickname.

Back to being a curtain jerker of an Apex card you go. You fought two 41yr olds this year and you had to cheat in order to get it done. Can't pass a #drugtest?

Keep my name out of your mouth ya dumb broad! pic.twitter.com/EMyfJu8xbo

— Julianna Peña (@VenezuelanVixen) August 22, 2023