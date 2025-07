El Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo una intensa tercera semana de julio, donde se han definidos más desafíos y enconos, de los que se hace recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Ya se perfilan las rivalidades que se dirimirán en el Aniversario de la empresa y en cada enfrentamiento donde coinciden los involucrados se desata el caos en aras de demostrar quien es el mejor. Pero todas ellas han llegado al punto de no retorno y ya se han oficializado estas apuestas.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 18/julio/2025

La primera victoria de la noche fue para la japonesa Yuki Mashiro, quien dio cuenta en un Match Relámpago de Amazonas a la carismática Hera.

Gran choque de Guerreros contra Infernales. Último Guerrero se llevó el triunfo junto a Stuka Jr. ante Euforia y Averno, quien lanzó un reto directo de Cabellera contra Cabellera

Esfinge sigue firme en el trono ya que logró la décima defensa del Campeonato Nacional de Peso Semicompleto ante un poderoso retador: The Beast Mortos.

En un duelo semifinal sencillamente extraordinario, Místico, Bandido y Atlantis Jr., acompañados por Kemonito, se apoderaron del triunfo ante El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto y Barboza) con Kemalito.

Tenemos al primer finalista de la Leyenda De Plata CMLL 2025. Neón derrotó a Titán y ganó su boleto para la próxima semana.

Una gran final tendremos en la Leyenda De Plata CMLL 2025. Máscara Dorada eliminó a Templario y se enfrentará a Neón la próxima semana.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Yuki Mashiro venció a Hera (6:14).

2) Blue Panther y Rey Bucanero vencieron a Felino y Virus (9:10) por DQ.

3) Stuka Jr. y Último Guerrero vencieron a Averno y Euforia (9:10).

4) Campeonato Nacional Semicompleto: Esfinge © venció a The Beast Mortos (12:38) defendiendo el título.

5) Atlantis Jr., El Bandido, Místico vencieron a Barboza, Difunto, Zandokan Jr. (10:27).

6) Torneo «La Leyenda de Plata» – Batalla campal: Ángel de Oro y Templario vencieron a Titán, Máscara Dorada, Neón, Max Star, Capitán Suicida, Explosivo

7) Torneo “La Leyenda de Plata” – Cuartos de Final: Neón venció a Max Star (5:28)

8) Torneo “La Leyenda de Plata” – Cuartos de Final: Titán venció a Explosivo (3:56).

9) Torneo “La Leyenda de Plata” – Cuartos de Final: Máscara Dorada venció a Capitán Suicida (3:56)

10) Torneo “La Leyenda de Plata” – Cuartos de Final: Templario venció a Ángel de Oro (4:20)

11) Torneo “La Leyenda de Plata” – Semifinal: Neón venció a Titán (6:17)

12) Torneo “La Leyenda de Plata” – Semifinal: Máscara Dorada venció a Templario (8:00). Dorada y Neon avanzaron a la gran final

.

• Sábado de Arena Coliseo – 19/julio/2025

Dark Silueta y Reyna Isis propinaron la derrota a las Amazonas técnicas internacionales, La Catalina y Yuki Mashiro, en la segunda batalla de esta noche.

Atlantis Jr., Dragón Rojo Jr. y Esfinge vencieron por descalificación a Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario y El Valiente. Pero los golpes y retos no se detienen, estallaron en todos los rincones del cuadrilátero sin importar bandos.

Averno le dio una lección de rudeza a Último Guerrero. Aprovechando un golpe que dejó fuera de combate al réferi, El Amo y Señor se impuso con un foul para llevarse la victoria de forma ilegal.

La magia y la espectacularidad se adueñaron de la Coliseo. Místico y Bandido brillaron con luz propia para imponerse a Volador Jr. y The Beast Mortos en una lucha estelar que levantó al público de sus asientos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Duende Blanco y KeMalito vencieron a KeMonito y Tengu (12:14) por DQ.

2) Dark Silueta y Reyna Isis vencieron a La Catalina y Yuki Mashiro (13:05).

3) El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (14:02).

4) Atlantis Jr., Dragón Rojo Jr., Esfinge vencieron a Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario, Valiente (10:20).

5) Mano a Mano especial: Averno venció a Último Guerrero (12:54).

6) El Bandido y Místico vencieron a The Beast Mortos y Volador Jr. (13:16)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 20/julio/2025

Yuki Mashiro y Princesa Sugehit fueron sorprendidas en la segunda contienda de la tarde por el poderío de Olympia y la vehemencia de Candela en un choque de Amazonas.

Los Demonios Orientales (Okumura y Yutani) sembraron el terror en los cuadriláteros aztecas y esta tarde superaron a dos espectaculares laguneros: Magia Blanca y Brillante Jr.

Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) cayeron ante un interesante tridente conformado por el norteamericano Flip Gordon y los legendarios Atlantis y Blue Panther.

Atlantis Jr., Neón y Esfinge salieron victoriosos en el turno estelar, superando a Hechicero y a Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) en una batalla en relevos australianos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius venció a Troglodita

2) Candela y Olympia vencieron a Princesa Sugehit y Yuki Mashiro

3) Crixus, Espanto Jr., Raider vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther

4) Okumura y Yutani vencieron a Brillante Jr. y Magia Blanca

5) Atlantis, Blue Panther, Flip Gordon vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II

6) Atlantis Jr., Esfinge, Neón vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 21/junio/2025 – 72 Aniversario de la Arena Puebla

Tras poco menos de seis minutos de acción, Hera derrotó a la japonesa Yuki Mashiro en un pletórico Templo del Dolor, que celebró 72 años de existencia.

Blue Shark es el Campeón Barroco 2025. Robin fuederrotado en la final de este Torneo por el joven ídolo poblano.

Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) sufrieron un descalabro ante La Fuerza Poblana (Stigma, Arkalis y Xelhua).

Con una plancha de estrella fugaz, Máscara Dorada dio cuenta de Volador Jr. en un extraordinario mano a mano festejando los 72 Años de la Arena Puebla.

El Rey de Plata y Oro triunfó junto al Hermanito Chulo y Último Guerrero ante El Faraón que Rige, Averno y Mephisto, quien provocó la descalificación de su bando.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Millenium vencieron a El Malayo y Sombra Diabólika (9:58)

2) Match Relámpago: Hera venció a Yuki Mashiro (5:58).

3) El Tapatío, Rayo Metálico, Rey Samuray vencieron a Multy, Perverso, Prayer (9:07) por DQ.

4) Campeonato Barroco CMLL – Final: Blue Shark venció a Robin (12:30). Blue Shark es el tercer ganador de este torneo anual.

5) Arkalis, Stigma, Xelhua vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (17:14)

6) Máscara Dorada venció a Volador Jr. (11:47).

7) Relevos Increíbles: Gran Guerrero, Místico, Último Guerrero DQ Averno, Esfinge, Mephisto (20:05).

.

• Martes de Arena México – 22/julio/2025

En el evento especial de la noche, Titán, Templario y Atlantis Jr. unieron fuerzas para imponerse con autoridad ante los peligrosos Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) y el enigmático Difunto.

Bárbaro Cavernario mostró toda su astucia y experiencia, tras un golpe accidental al réferi, fingió un faul para engañar al tercero sobre la superficie y derrotar al Dragón Rojo Jr. Ambos aceptaron el duelo de Cabelleras.

Flip Gordon retuvo con autoridad por tercera ocasión el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio tras una intensa contienda frente a Volador Jr., culminando su triunfo con una espectacular plancha de 450 grados.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Sangre Imperial venció a Astral

2) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a Cancerbero, Luciferno, Virus

3) Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca vencieron Kráneo, Okumura, Yutani

4) Atlantis Jr., Templario, Titán vencieron Ángel de Oro, Difunto, Niebla Roja

5) Bárbaro Cavernario vencieron a Dragón Rojo Jr. por DQ

6) Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio: Flip Gordon © venció a Volador Jr. defendiendo el título

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 22/julio/2025

Dulce Kitty, Tabata y Magia Azul mostraron coordinación y fuerza para superar a Zorah, Nexy y Candela en la segunda lucha de talento femenil.

La rivalidad entre Lluvia y Dark Silueta volvió a encender la lona tapatía. Esta vez, la técnica, con apoyo de Yuki Mashiro, salió avante ante el equipo rudo de Silueta y Sanely.

Los Magníficos (Fantástico, Adrenalina y Astro Oriental) hicieron valer su casa y su estilo espectacular para imponerse ante la Fuerza Poblana de Stigma, Arkalis y Xelhua.

Con el calor de una rivalidad encendida, los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.) se llevaron la lucha estelar por descalificación de Averno, Mephisto y Euforia. El Luchador de Otro Nivel y El Amo y Señor se retaron a una lucha cabellera vs cabellera.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Legan, Leo, Omar Brunetti vencieron a Canalla, Demonio Maya, Exterminador

2) Dulce Kitty, Magia Azul, Tabata vencieron a Candela, Nexy, Zorah

3) Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga vencieron a Bestia Negra, Draego, Principe Daniel

4) Lluvia y Yuki Mashiro vencieron a Dark Silueta y Sanely

5) Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico vencieron a Arkalis, Stigma, Xelhua

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto por DQ

Infernales unmasked Gran Guerrero for the DQ (though the Averno/UG feud still seems the focus.)

.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 25/julio/2025



.

– Sábado de Arena Coliseo – 26/julio/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 27/julio/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 28/julio/2025

.

– Martes de Arena México – 29/julio/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 29/julio/2025