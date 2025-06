¿Peligro en WWE Night of Champions?: «Como en casa»

Ha habido muchas críticas hacia la WWE por no cancelar el evento premium Night of Champions 2025 en Arabia Saudí ante la crisis de Estados Unidos e Irán.

Are you ready? pic.twitter.com/cfyV3rFOa8

Touched down in Riyadh. #SmackDown tomorrow… #WWENOC Saturday…

Pero la empresa ha hecho oídos sordos y el plan sigue sin ningún cambio. ¿Por qué debería de haberlo? Eso, usando otras palabras, se pregunta Mark Henry:

“ Arabia Saudita no es el problema ni un contribuyente a la negatividad del mundo . Esa guerra se ha estado librando por 3.000 años. Tú no la vas a cambiar. Yo no la voy a cambiar. Arabia Saudita no la va a cambiar.

Te voy a decir algo sobre Arabia Saudita: tienen una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. No quieres enfrentarte a ellos. No quieres hacer nada allí que no sea correcto, porque te van a atrapar y no tienen un sistema donde hay que pasar por el Congreso, una junta o que todo el mundo lo debata. No. Si te atrapan allí, sucede en la plaza pública, para que todos lo vean. No juegues con eso. Y yo creo en eso. La gente puede enojarse conmigo todo lo que quiera.

No tengo miedo de nadie. Si WWE va allí, todo el poder del rey y su hijo los va a proteger y a mantener seguros. No va a pasar nada. Cada vez que fui a Arabia Saudita, me sentí más en casa y bienvenido que en muchos lugares de Estados Unidos. La gente me decía ‘¡Bienvenido a casa, hermano!’ Hay muchísima gente allí de piel morena que se parece a ti y a mí”.