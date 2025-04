Peacock lanza tráiler de especial de WrestleMania 9

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que Peacock, socio de WWE en los Estados Unidos, lanzará muy pronto un documental especial enfocado en WrestleMania 9, evento ocurrido el 04 de abril de 1993 desde el Caesars Palace en Las Vegas – Paradise, Nevada.

Esto, en relación con el próximo WrestleMania 41, que se realizará desde el Allegiant Stadium en Las Vegas – Paradise, Nevada. Peacock, a través de su cuenta oficial de YouTube, publicó un tráiler de este documental, que estará disponible en Peacock el próximo 11 de abril de 2025.

► Este es el tráiler oficial del documental WrestleMania IX: Becoming a Spectable

En el tráiler se puede ver que habrá comentarios de varias de las figuras que estuvieron presentes en WrestleMania 9, incluyendo Bret Hart y The Undertaker. Este documental será la primera mirada directa y en profundidad a WrestleMania 9. Muchos fans están sorprendidos con el tráiler y con este documental, pues, para muchos, esta es una de las peores WrestleMania de la historia.

De WrestleMania 9, los fans recuerdan la mala lucha entre The Undertaker y The Giant González y el final controversial lucha entre Bret Hart y Yokozuna. Recordemos que Yokozuna le quitó el Campeonato WWF a Bret Hart, pero, de inmediato, Hulk Hogan apareció para una lucha no anunciada, pese a que ya había luchado en el show, y le quitó el título en tan solo 22 segundos al gigante japonés.