PCO y TNA: relato de un desencanto

Así de ilusionado sonaba PCO en febrero de 2023, poco después de extender su contrato con TNA.

Casi dos años después, esta es la estampa que define la relación actual que se guardan PCO y TNA.

PCO, durante el pre-show de The People vs. GCW 2025, destruyendo el Campeonato de Medios Digitales TNA. Una estampa que se hizo viral y que nos sirvió para conocer la ruptura entre el gladiador y la promotora de Anthem Sports & Entertainment, confirmada cuando el pasado jueves, Steph De Lander apareció en iMPACT! con dicho cetro y novio nuevo, Mance Warner.

