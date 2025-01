Firmó entusiasmado su renovación con TNA a finales de 2023, pero este pasado domingo, durante la previa de The People vs. GCW, PCO no pareció muy entusiasmado con el producto de Anthem Sports & Entertainment.

Como informamos, PCO quiso alzar la voz sobre la situación que según él ha vivido allí, considerándose infravalorado por la promotora, que parece no tuvo interés en renovar su contrato. Y la víctima acabó siendo el Campeonato de Medios Digitales, portado por el frankenstein francocanadiense desde el verano.

Afortunadamente, según recogimos, tal correa era una réplica, pero este detalle no ha evitado que, lógicamente, TNA se molestara por tal afrenta.

► El doble borrado de TNA

Fightful publicó que antes de su sonado suceso, PCO iba a tener una última implicación en TNA este viernes, dentro de las nuevas grabaciones televisivas de la compañía, a celebrarse desde el Boeing Center en el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU). Y ahora, podemos confirmar que PCO ya no volverá a aparecer por TNA. Al menos, no por una buena temporada.

Porque si echamos un vistazo al apartado «Roster» de la web oficial de TNA, ya no figuran allí ni PCO ni el Campeonato de Medios Digitales. Se entiende la ausencia del gladiador, pero es de esperar el regreso del título como vacante, a menos que tras el destrozo público sufrido, TNA haya decidido retirarlo.

Dicho oro se introdujo en octubre de 2021, y en más de tres años de historia ha tenido 11 portadores distintos. PCO figura en el segundo puesto de monarcas más longevos, con 183 días de reinado, sólo por detrás de Joe Hendry, quien lo ostentó durante 266 días.

