El luchador Pierre Carl Ouellet, más conocido como PCO, sigue activo y en gran forma pese a tener 56 años de edad. PCO debutó en 1987 en el circuito independiente, y luego, tuvo una etapa en WWE, entonces WWF, que duró desde 1993 hasta 1995. Junto con Jacques Rougeau fueron conocidos como The Quebecers.

The Quebecers eran conocidos como Jacques y Pierre, el nombre de PCO. Y fueron tres veces Campeones Mundiales de Parejas WWF. La primera, el 13 de septiembre de 1993, teniendo el título durante 119 días. Luego, el 17 de enero de 1994, teniendo el título por 71 días y finalmente, el 31 de marzo de 1994, con el título en su poder durante 26 días.

► PCO habla de un posible regreso a WWE en 2024

Luego, entre 1999 y el año 2000 retornó a WWF, de nuevo siendo parte de The Quebecers, pero se marchó y no quiso renovar su contrato al estar enojado por la forma en que lo estaban utilizando en la televisión.

Desde entonces, solo tuvo dos tryouts, en luchas no televisadas. Uno en octubre de 2007, y otro en julio de 2008. Pero, está seguro de que pronto volverá a aparecer en WWE, y por la puerta grande. Todo gracias a la alianza entre TNA Wrestling y WWE.

PCO estuvo en TNA entre 2005 y 2007, y luego, tras destacarse en ROH de 2018 a 2021, volvió a TNA y allí ha desde el 2022. En una reciente entrevista con el podcast Straight Talk Wrestling, PCO dijo que siente un fuerte presentimiento en torno a que pronto volverá a WWE gracias a la actual alianza de WWE con TNA Wrestling. Estas fueron sus palabras:

«Con toda honestidad, lo que está pasando ahora mismo, espero que los Wyatt Sicks se mantengan lejos de mí. Es bastante aterrador. Cada vez que aparecen, hay cuerpos tirados por todas partes y no sé qué está pasando, en serio. Y Bo Dallas parece estar fuera de sus cabales. Creo que está hablando solo, no sé, así que al mismo tiempo, hay algo dentro de mí que…

«Puedo sentir que me está atrayendo hacia ellos y no sé si me gusta o no, porque encerré esa parte de mí hace mucho tiempo y pensé que hice un buen trabajo al ponerla en algún lugar donde nunca podría salir de nuevo, pero hay un monstruo dentro de este monstruo y me asusta. Tengo escalofríos al pensarlo porque no es una buena persona y si los Wyatt Sicks logran hacer que ese monstruo vuelva a salir de mí, temo por mí mismo y por cualquier cosa que camine a mi alrededor… Lo digo en serio».