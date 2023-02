Hace ahora aproximadamente un año, supimos de la firma de PCO con IMPACT! Wrestling. Movimiento lógico para su personaje, después del fin de ciclo en Ring Of Honor, ahora propiedad de Tony Khan, considerando el gusto de Impact por las historias bizarras.

Eso sí, PCO acabó 2022 enterrado vivo vía Eddie Edwards. Resolución creativa que muchos creyeron indicaba su marcha de la empresa, pues el veterano sólo había firmado por un año. Pero nada más lejos de la realidad.

Durante una firma virtual el pasado diciembre, PCO reveló la extensión de su contrato.

«Impact está tomando cada vez más y más fuerza. AEW es genial. ¿Y quién sabe? WWE, sería genial, pero no me aventuro a decir nada ahora mismo. He firmado por un año con Impact y quiero conseguir grandes cosas allí primero, ¿sabes? Veremos. Ya veremos después de eso».

Hasta el reciente Hard To Kill no se plasmó sobre las pantallas dicha extensión, cuando PCO, pues no es humano, volvió de entre los muertos en busca de Eddie Edwards, al que todavía tiene pendiente darle su merecido.

► PCO, en su salsa

A tenor de su reaparición y nueva etapa, PCO charló esta semana con Denise Salcedo, exponiendo el porqué de su continuidad en Impact y dejando una previsión que un servidor, como buen bancador del frankenstein francocanadiense, espera se cumpla.