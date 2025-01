La noche de ayer no fue sólo noche de TNA, promotora que presentó su gran PPV Genesis. Al mismo tiempo, a casi 3000 kilómetros de distancia, GCW celebraba The People vs. GCW 2025, una de sus citas más importantes de los últimos años.

Y allí, casualmente, quiso el destino que PCO, luchador en teoría bajo contrato con TNA, fuese una de las sorpresas del show. O mejor dicho, de su pre-show, participando en el Kickoff Rumble y saliendo ganador ante otros 25 gladiadores. Sin embargo, la noticia no está en su victoria, sino en su particular celebración.

PCO puso su Campeonato de Medios Digitales TNA sobre una silla y lo hizo añicos con un martillo, para estupefacción del respetable. Y no contento, tomó un micro y lanzó una dura diatriba hacia la promotora de Anthem, quejoso de ser muy rentable para el producto y soportar un estatus de mediocridad.

Anunciador y réferi acabaron por quitarle el micro y la realización decidió emitir un comercial para hacer tiempo hasta que el veterano dejara la escena. Momento un tanto surrealista que se ha vuelto viral.

TNA Digital Media Champion PCO is at GCW tonight and not the TNA PPV, he destroyed the championship belt and started cutting an anti-TNA promo before GCW cut the feed on him pic.twitter.com/XqcBgJJVMz

Poco después del suceso de marras, PWInsider publicó lo siguiente.

El propio PCO ha dejado un interesante tuit en las últimas horas como respuesta a un fan.

Eventually, you will understand,

I am a fan of the Hardys and that Roster is so awesome,

The production team and Creative team in TNA just so good , the new management ehhhnn. Scott D’amore was the architect. You need to get your evidence before judging https://t.co/xknoVZ5x1l