Pavlovich esperará ganador de Jones vs. Miocic

Sergei Pavlovich no tiene intención de volver a pelear a menos que sea por el título de peso completo de UFC. Pavlovich (17-1 MMA, 6-1 UFC) selló su boleto como contendiente legítimo el sábado cuando anotó un rápido nocaut técnico sobre Curtis Blaydes (17-4 MMA, 12-4 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 222 en el ápice de la UFC.

El resultado extendió su récord de UFC de nocauts consecutivos en el primer asalto a seis, y ya hay predicciones de mentes acreditadas de MMA de que reclamará el oro. Está de acuerdo en que debería ser así.

“Descansaré. Comeré. Dormiré. Descansaré un poco más. Esperaré.“

La próxima pelea por el título de peso completo entre el campeón Jon Jones y Stipe Miocic está en el punto de mira de UFC para noviembre en Nueva York. Pavlovich describió el enfrentamiento como un “lanzamiento de 50/50” y dijo que no le importa quién gane, porque sabe que ambas serían peleas desafiantes.

“No diría que ninguno de ellos sería una pelea fácil. Quiero decir, ambos son guerreros duros, así que tendría que prepararme para quien sea, y luego estar listo para quien sea que me den“.

Los planes de UFC para Pavlovich en el futuro no están claros, pero sus deseos son conocidos. No pudo hacer mucho más para defender el cinturón, porque desmanteló a Blaydes como pocos lo han hecho antes.

“Para ser honesto, me estaba preparando para los cinco rounds. Pensé que la pelea iba a durar cinco asaltos. Pero una vez que me di cuenta de que lo estaba atrapando, no había razón para continuar la lucha por más tiempo. Tuve la oportunidad de terminarlo temprano, eso es lo que hice”.