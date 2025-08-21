Paulo Costa y lo que los fans de UFC no quieren ver

La estrella de peso mediano de la UFC, Paulo Costa, ha opinado sobre por qué, en su opinión, Khamzat Chimaev es perjudicial para las artes marciales mixtas.

Tras su victoria sobre Roman Kopylov a principios de este verano, Paulo Costa parece tener la vista puesta en el campeonato de peso mediano de la UFC. Claro que reclamar ese título será más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que el campeón es Khamzat Chimaev.

La buena noticia para Paulo Costa es que tiene una rivalidad innata con Khamzat. Ambos han intercambiado opiniones en redes sociales en numerosas ocasiones y también en entrevistas, y sin duda parece que están destinados a enfrentarse en algún momento.

En una entrevista reciente, Paulo Costa opinó sobre el rendimiento de Chimaev en UFC 319 y su estilo de pelea en general.

► Opinión de Paulo Costa sobre Khamzat Chimaev

“Estoy impresionado con su agarre en el suelo, pero esperaba una pelea emocionante. No esperaba que Dricus estuviera clavado en el crucifijo así tanto tiempo”.

“La gente no quiere ver a chicos abrazándose durante 25 minutos. Esto no es bueno para el deporte. Necesitan ponerme ahí contra él”.

Chimaev obviamente será el favorito para una pelea como esta, pero quizás tengamos que esperar un poco más para verla. Después de todo, Costa está detrás de algunos otros en la jerarquía, y parece que Khamzat ahora mismo está concentrado en otros oponentes.

Al analizar las maquinaciones del enfrentamiento con Chimaev y lo que haría dentro de la jaula contra el invicto luchador de MMA, Costa dijo:

“Te lo mostraré. Cuando me lance a las piernas, bloquearé su cabeza aquí, rodillas aquí, y luego moveré las piernas. La pelea se mantendrá de pie. Él lanzará una y otra vez, pero luego se cansará y empezaré a golpearlo en la cabeza y el cuerpo. Aunque me derribe, no me mantendrá ahí. Me levantaré en cuanto mi tr*sero toque el suelo”.