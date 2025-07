Paulo Costa y el «raro» Khamzat Chimaev

Paulo Costa cree que su victoria sobre Roman Kopylov en el UFC 318 el pasado fin de semana puede haberle abierto una ventana de oportunidad.

El exretador al título de peso medio del UFC Costa (15-4 MMA, 7-4 UFC) retrocedió en el tiempo en el combate coestelar del sábado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, ofreciendo el tipo de rendimiento de élite en el striking que en su día le convirtió en una estrella en ascenso en la división de 185 libras.

Tras conseguir su segunda victoria desde 2019, «The Eraser» tiene ahora la mirada puesta en la próxima pelea por el título de peso medio de la UFC entre Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) y Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC), que encabezará el UFC 319 en Chicago el 16 de agosto.

Costa tenía previsto enfrentarse a Chimaev en octubre de 2023, pero tuvo que retirarse debido a una infección en el codo. Ahora, tras su gran actuación del pasado fin de semana, el brasileño vuelve a centrar su atención en su rival checheno. Durante su aparición en The Ariel Helwani Show esta semana, Costa no descartó la posibilidad de viajar a Chicago para actuar como luchador suplente en el UFC 319.

«Todavía lo estoy pensando», respondió Costa cuando Helwani le preguntó si se presentaría como suplente para la pelea por el título de peso medio. «Todavía lo estoy pensando. Todo está abierto. Está sobre la mesa. Tengo que hablar con Hunter sobre eso y decidirlo».

Por muy impresionante que fuera la actuación de Costa el sábado pasado, es difícil imaginar un escenario en el que se adelante a contendientes mejor clasificados como Nassourdine Imavov o Caio Borralho, que se enfrentarán en el evento principal de UFC París en septiembre, para la próxima oportunidad por el título.

Sin embargo, si Khamzat Chimaev no logra vencer a «Stillknocks» en el UFC 319, las posibilidades de Costa de enfrentarse finalmente a su rival de toda la vida aumentarían casi con toda seguridad, aunque no es un resultado que él desee activamente.

«Para ser sincero, no me emociona tanto como para querer que pierda (para poder) pelear contra él, porque sé que esto va a suceder de una forma u otra. Esto va a suceder tarde o temprano. Y no soy tan emocional como para pensar «ah, lo quiero ahora, ahora, ahora». No, esto va a suceder. Y tengo paciencia. Puedo esperar, ya sabes, al momento adecuado.

«Pero creo sinceramente que (Chimaev) va a perder este combate. Porque es emocional, ¿sabes? Porque esto le va a meter en problemas contra Dricus. Tío, esto es algo grande. Es muy bueno. (Du Plessis) es muy bueno. No es ortodoxo en absoluto. Es muy raro. No le estoy faltando al respeto, pero es raro. Su forma de pelear es muy rara.

«Salta en medio de la pelea. Hace algo, pero por alguna razón funciona. Y es súper fuerte. Tengo dos amigos que han peleado contra él. Uno es Joilton Peregrino, de Brasil. El otro es (Roberto) Soldic, el «Robocop». Peleó en ONE Championship, creo, y en KSW. Y ambos dicen que Dricus es súper fuerte. Así que no creo que Chimaev vaya a prosperar contra él».