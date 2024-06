Paulo Costa se pronuncia tras derrota en UFC 302

El UFC peso medio, Paulo Costa, cayó a una segunda derrota consecutiva en 2024 este fin de semana pasado, y ahora está prometiendo hacer cambios.

Costa había regresado a la acción después de una inactividad de 18 meses el pasado mes de febrero en Anaheim, donde impresionó, a pesar de la derrota, contra el ex campeón Robert Whittaker. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de su enfrentamiento contra otro ex campeón el 1 de junio.

En el evento coestelar del pago por visión del sábado, «Borrachinha» compartió el octágono con Sean Strickland. Aunque ambos prometieron un baño de sangre en la rueda de prensa de la semana pasada, la noche del combate resultó todo lo contrario.

Al final, «Tarzán» salió victorioso de un enfrentamiento desigual y sin brillo. Mientras reclama su oportunidad de redimirse contra Dricus Du Plessis, Costa reflexiona sobre lo que salió mal en Newark.

► Costa promete violencia a partir de ahora tras perder el UFC 302: «¡A la m*erda los puntos!

Un día después de su último revés -su cuarto en cinco peleas desde que extendió su entonces invicto récord a 10-0 contra Yoel Romero en 2019- Costa abordó su actuación en UFC 302 en un video subido a X (antes Twitter).

Muchos, incluido Strickland, se sorprendieron al ver al brasileño en el pie trasero durante toda la pelea co estelar del sábado. Y Costa, evidentemente, se arrepiente de esa estrategia, prometiendo recuperar su estilo violento y de presión hacia adelante la próxima vez.

«Sólo he venido a decir unas palabras. Sí, Sean ganó. No he estado muy bien. Creo que él tampoco, pero al menos hizo lo suficiente para ganar, ¿no? Son dos derrotas seguidas en tres peleas, tres excampeones: Luke Rockhold, (Robert) Whittaker y Sean», dijo Costa (h/t MMA Fighting).

«Gané una y perdí dos. Pero déjenme decirles algo, estoy de acuerdo con Dana (White) y Joe Rogan, y haré eso – traeré de vuelta al (viejo) Paulo para quitar cabezas, para terminar la pelea. No soy ese tipo de (luchador) contragolpeador, lo siento, no soy ese tipo de tipo contragolpeador. Me va mejor (cuando) avanzo e intento terminar y buscar cabezas.

«Sean es tan torpe, es un tipo de luchador tan diferente para luchar contra él, es difícil. Me estaba tomando el pelo, manteniéndome (alejado), empujándome, manteniéndome alejado de él, porque sabe el poder que tengo. Y yo tengo el poder, así que tengo que entregarlo, y lo haré. No me importan los puntos, ni conservar energía, ni nada de eso. Vendré a arrancar cabezas«, prosiguió Costa.

«Y esto es lo que soy, este es el tipo de luchador que soy, y el luchador que la gente espera que haga. Así que lo haré. A la mierda los puntos, ya he tenido suficiente. Incluso en el primer asalto, en el que estaba seguro al cien por cien de que había ganado, algunos pensaron que había perdido. Que les den. Vendré a arrancar cabezas. Eso es lo que soy».

Queda por ver qué le depara el futuro a Costa, pero es razonable pensar que la próxima vez defenderá su puesto número 7 en la clasificación y que necesitará encadenar algunas victorias si quiere regresar a la lucha por el título.