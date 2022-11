Paulo Costa vs. Robert Whittaker es oficial en lo que respecta a UFC: el enfrentamiento está en el sitio web de la promotora y su socio de televisión.

Pero Costa dijo que la pelea aún no es oficial y quiere un nuevo contrato y un aumento antes de comprometerse a enfrentar al ex campeón el 12 de febrero en Perth, Australia.

“Se acabó el tiempo de pelear gratis. Amo las MMA, pero no puedo pelear solo por el amor. Tengo facturas que pagar”.

El ex retador al título de peso mediano no ha estado peleando gratis, por supuesto. Pero considerando su experiencia, su dinero garantizado está muy por detrás de su oposición. En UFC 278 , su bolsa de exhibición revelada fue de 65,000, o el 32 por ciento de lo que le pagaron al ex campeón Luke Rockhold por la pelea de pago por evento que ganó por decisión. Costa duplicó su salario con una victoria, al igual que la mayoría de los peleadores de UFC, y también recibió un bono de 50,000 por la “Pelea de la noche”. (UFC no revela pagos adicionales fuera de los libros).

Costa dijo que el ejecutivo de UFC, Hunter Campbell, estuvo de acuerdo en que su salario era bajo y le aseguró que la promotora haría una nueva oferta durante una reunión reciente. Hasta ahora, dijo, nada se ha materializado, y le queda un combate en su contrato actual.

“Recibí este mismo pago desde 2017. Entonces, es una locura. Y he peleado contra los cinco primeros y gano dinero como principiante. Entonces, [Campbell] estuvo de acuerdo. Dijo, sí, está totalmente desactualizado, necesitamos actualizar esto.

“Pero después de eso anunciaron esa pelea contra Robert. Pero no vi ningún contrato en mi correo, en mi mesa. Todavía no tengo nada estoy esperando a que Hunter haga su oferta. Porque dijo, está bien, haremos otra oferta y verás lo que piensas al respecto”.

Costa aclaró que aceptó enfrentar a Whittaker y da la bienvenida a la pelea. Una victoria sobre el ex campeón podría ponerlo nuevamente en la contienda por el título después de perder una apuesta por el título contra el entonces campeón Israel Adesanya . Con Adesanya recientemente destronada por Alex Pereira , el ganador de Costa vs. Whittaker podría luchar por el cinturón.