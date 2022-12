Paulo Costa, peso medio de la UFC, se muestra partidario de Khamzat Chimaev frente a Alex Pereira, pero cree que el enfrentamiento nunca se producirá.

En una entrevista reciente con Submission Radio, Costa afirmó que la posibilidad de que se produzca es irrisoria. El púgil de 31 años se rió literalmente de la posibilidad de que Pereira se enfrentara a Chimaev, pero si el combate llegara a producirse, cree que no le iría bien a su compatriota brasileño.

«Él [Chimaev] quiere ganar a Alex [Pereira] en Río», dijo Costa, riendo. «Es muy listo. Creo que si se enfrentara a Alex, sería un gran problema para él, porque Alex no tiene grappling. Las MMA son muy diferentes al kickboxing. Creo que las probabilidades están en contra de Alex si se produce la pelea, pero no creo que caiga, no creo que se produzca la pelea».

Costa también destacó el oportunismo de Khamzat al querer pelear contra Pereira y no contra él.

«Intento pelear con él [Chimaev]. Le pedí que peleara con él hace un par de semanas, y me dijo: ‘No, todavía estoy en 170 [libras], ¿no vas a ir a 185 [libras]?’, pero vio una gran oportunidad de conseguir el cinturón fácilmente«.

En cuanto a la próxima pelea de Costa, recientemente se informó de que se estaba trabajando en un enfrentamiento con Robert Whittaker para el UFC 284 en febrero. Pero el brasileño ha declarado desde entonces que el enfrentamiento no es oficial, dando a entender que su próxima pelea puede no ser en la UFC en absoluto.