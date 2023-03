Paulo Costa acuerda nuevo contrato con UFC

El futuro del ex retador al título de UFC Paulo Costa con la promoción está cerca de estar asegurado. Costa volvió a la columna de victorias con una victoria sobre el ex campeón de UFC Luke Rockhold en UFC 278. No ha peleado desde entonces y está esperando su próxima asignación en UFC.

Con una pelea restante en su contrato actual, según los informes, Costa llegó a un acuerdo sobre un nuevo contrato con el UFC. Después de su victoria sobre Rockhold, parecía cautelosamente optimista de que se podría llegar a un acuerdo entre las dos partes.

Parece que la paciencia de Costa ha sido recompensada. Durante una entrevista reciente con PVT , Costa anunció su nuevo contrato con UFC.

“Aún no he firmado el contrato, pero hemos llegado a un acuerdo con UFC sobre el pago. No fue fácil, hubo mucho trabajo duro, y tengo que destacar el brillante trabajo de [mi novia] Tamara aquí. El UFC quiere asegurarse de que esta pelea con Khamzat Chimaev suceda a toda costa, pero quiero hacer ambas cosas”. [Las peleas entre Chimaev y Sean Strickland] ocurren. Ya veremos”.

Antes de la victoria sobre Rockhold, Costa perdió peleas consecutivas ante Israel Adesanya y Marvin Vettori. Tiene marca de 6-2 durante su carrera en el UFC, incluidas victorias sobre Yoel Romero y Johny Hendricks.

Costa está buscando otra oportunidad por el título después de caer ante Adesanya en la primera derrota de su carrera en UFC 253. Adesanya y Alex Pereira se enfrentarán en una revancha por el título el próximo mes en UFC 287.

Se espera que Costa firme la línea punteada en los próximos días, con un regreso anticipado al Octágono a finales de este año. Sean Strickland y Khamzat Chimaev están esperando sus próximas peleas, preparando a Costa para cumplir potencialmente con sus próximos enfrentamientos deseados.