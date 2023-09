¿Cuántos cambios a rudo y a técnico realizó Paul Wight cuando era The Big Show en WWE? Imposible contarlos. El gigante, ahora en AEW, los recordaba no hace mucho, como recogen nuestros compañeros de Fightful. En su compañía actual no ha hecho ninguno de momento, tampoco ha tenido tiempo, ni motivos.

► Los cambios del Big Show

«He tenido más cambios que la NASCAR. Recuerdo algunos de los más importantes. Parece que cada vez que cambiábamos de marca, me rasgaba la camiseta y me iba a la otra marca. Parecía que eso se convirtió en una broma. De RAW a SmackDown o de SmackDown a RAW y todas esas cosas. Creo que uno de los cambios más destacados fue el cambio contra Cena. Ese fue un buen cambio. A veces, me volvía y recuerdo estar en la posición de gorila, y mi broma con Vince era, ‘¿Estoy sonriendo o no?’ Porque no lo sabía. Trabajábamos tanto. ‘¿Estoy sonriendo o no?’ Y él decía, ‘¡Sonríe! ¡Sonríe mucho!’ ‘De acuerdo, soy un chico bueno’. ‘Sin sonrisa’. ‘De acuerdo, soy un chico malo, entendido’. A veces, solo tienes que dejarte llevar y ser versátil. Me mantuvo empleado durante mucho tiempo porque podía ser el villano que un héroe en ascenso tenía que vencer para pasar al siguiente nivel. Luego, cuando era un héroe, era el que podía ayudar a un villano en ascenso a conseguir calor. Para mí, me mantuvo empleado, me mantuvo trabajando, me mantuvo en el juego».

«Creo que era más fácil ser un villano. Porque es más fácil contar esa historia desde un punto de vista psicológico. La gente entiende la presencia y el tamaño y todo eso. Creo que ser héroe a veces era un poco más difícil porque si estás vendiendo y tu oponente no es lo suficientemente agresivo, piensan, ‘Vamos, eres un cobarde grande. Levántate’, ¿sabes a lo que me refiero? ‘No, estoy tratando de vender. Simplemente no sabe qué hacer todavía’. Pero como villano, creo que era más fácil porque tenía más control sobre la lucha en cómo iban las cosas, y el villano es muy importante en una lucha, especialmente en una lucha de gigantes. El villano es muy importante para establecer gran parte del tono y el ritmo y preparar al héroe. Así que sentía que hacía un buen trabajo trabajando con talento como villano y preparándolos, y luego, cuando me levantaban o hacían lo que hacían, significaba algo«.