El talentoso actor y ganador del Emmy, Paul Walter Hauser, reveló recientemente en una entrevista con Steve Fall de Ringside News, que WWE decidió ignorarlo luego de que apareciera en AEW en enero pasado.

El actor se dio cuenta de esto cuando intentó hacer acercamientos con WWE para aparecer en un reciente House Show. Y dice que WWE tal vez lo considera un fanboy de AEW, y no un afamado actor. Estas fueron sus declaraciones:

► La mala experiencia reciente de Paul Walter Haser con WWE

«No. Más bien todo lo contrario. Iba a visitar, y creo que algunos de sus empleados administrativos no estaban seguros de si querían que estuviera en uno de sus espectáculos en vivo porque me habían visto en AEW, e hice algunos comentarios mientras estaba en el micrófono en AEW acerca de pasar por alto Connecticut para ir a Jacksonville.

«Así que creo, um, creo que no sé qué piensan, pero supongo que no piensan que soy muy famoso, y probablemente, um, piensan que soy un fanático de AEW, lo cual me encanta AEW, pero también me gusta lo que WWE está haciendo ahora mismo.

«Están en un lugar muy especial, um, donde han logrado deshacerse de personas tóxicas y, um, y hacer espacio para nueva sangre, por así decirlo. Así que, estoy realmente feliz por ellos, y, y conozco a gente que trabaja allí, algunos creativos brillantes, y, el producto se ve mejor ahora que en mucho tiempo».