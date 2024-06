Paul Walter Hauser: «Quiero luchar en WrestleMania»

Le preguntan al premiado actor y luchador novel Paul Walter Hauser por sus metas en la lucha libre profesional y habla de WWE, AEW o TNA.

«Soy muy competitivo como actor. Compito por roles con otros nombres y compito creativamente conmigo mismo para crear algo especial. En el mundo de la lucha libre, mis objetivos principales en este momento son seguir creciendo y aprendiendo mi oficio para mejorar. Mis objetivos también incluyen no lesionarme a mí mismo ni a mis oponentes a largo plazo.

«Después de eso, me encantaría ganar un título en MLW en primer lugar. Me gustaría aventurarme en el mundo de TNA o AEW y trabajar allí. Ha habido conversaciones con ambas compañías, pero nada se ha materializado.

«Me encantaría tener un momento en SummerSlam o WrestleMania y luchar allí. Mi título soñado desde niño ha sido el Campeonato Intercontinental. Siendo ambicioso, quiero ser campeón internacional en los próximos 10 años. Un sueño más realista en este momento sería competir a un nivel más alto y tal vez capturar un título de MLW. Ese es mi objetivo por ahora», dice en TV Insider.

Antes, Hauser ya enviaba un mensaje a las grandes empresas:

«Después de mi primer combate con Matthew Palmer, le dije a mi esposa: ‘Sabes, probablemente haré esto tres o cuatro veces al año, trimestralmente’. Y luego, después del combate con Matt Cardona, creo que le dije a mi esposa: ‘Sabes, probablemente haré una media docena al año’. Me encantaría poder luchar en promedio, tal vez 10 veces al año o incluso una vez al mes en promedio. Si fuera más que eso, tendría que asegurarme de estar pasando suficiente tiempo con mi familia y de estar siendo pagado lo suficiente para justificarlo. Si TNA o AEW o MLW quisieran ficharme, lo tomaría en consideración para ser parte de un rol contratado en algún lugar (…)».

Possibly the GREATEST match in the history of EVER.

Danhausen Vs. «Emmy Award Winner»Paul Walter Hauser!

6.22.24#RevolverCAGE@HorizonEventsC1

LIVE on @FiteTV+

🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e pic.twitter.com/XJPy9X8BvY

— Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) June 3, 2024