El reconocido actor de Hollywood, ganador de un Emmy, y gran fanático de la lucha libre profesional, Paul Walter Hauser, habló recientemente acerca de WWE. Ya dijo que estaba algo frustrado y enojado porque la empresa lo ignoró cuando se acercó a ellos para estar en un House Show.

Lo ignoró después de sus apariciones en AEW. Sin embargo, el actor, que se convirtió en luchador profesional en octubre de 2023, dejó en claro que, a futuro, sí le gustaría luchar en WWE. Eso sí, advirtió que no quiere hacer cameos, apariciones especiales o apariciones relacionadas con acuerdos comerciales. Estas fueron sus interesantes declaraciones en una reciente entrevista con Steve Fall de Ringside News:

► Paul Walter Hauser no descarta aparecer en WWE, pero solo para luchar

«Creo que eso probablemente sea un poco exagerado decir que tengo la elección del montón. Creo, sabes, creo que WWE está feliz de que haga una aparición o, ya sabes, un comercial de Snickers con una Superestrella al azar.

Pero eso no es realmente lo que estoy tratando de hacer. Ya he hecho eso con la NFL en Fox y un montón de organizaciones diferentes. Ya he hecho lo de Cameo y he presentado en los ESPYs y he hecho algunas cosas promocionales comerciales».