Paul Walter Hauser añadido al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Paul Walter Hauser luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Paul Walter Hauser debutó en MLW en Battle RIOT 2024, convirtiéndose instantáneamente en uno de los competidores más comentados del combate. Los fans nunca olvidarán el RIOT del año pasado, cuando Hauser subió una escalera y se lanzó contra otro combatiente, destrozando una mesa en uno de los momentos más impactantes de la historia de Battle RIOT.

Ahora, Hauser regresa a RIOT una vez más, y la pregunta es inevitable:¿Qué hará a continuación Paul Walter Hauser?

Esta es la tercera aparición de Hauser en Battle RIOT, y con cada entrega, su imprevisibilidad no ha hecho más que crecer. Intrépido, impulsivo y oportunista a partes iguales, Hauser prospera en entornos donde reina el caos y la creatividad puede convertirse en un arma.

Este año, hay más en juego que nunca. Tras la exigencia de MLW Nation, el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW se defenderá en el mismísimo Battle RIOT. Con el máximo galardón del deporte en juego, Hauser no solo busca robar protagonismo, sino hacer historia.

Para añadir más intriga, Hauser entra en Battle RIOT VIII en medio de una reciente y pública disputa con su entrenador, Paul London. La tensión entre estudiante y mentor ha estado latente, lo que plantea interrogantes sobre la mentalidad de Hauser y si las antiguas alianzas podrían resquebrajarse dentro de RIOT.

Battle RIOT cuenta con 40 competidores, con un nuevo participante cada 60 segundos. Las eliminaciones se realizan por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la tercera cuerda, sin descalificaciones y con armas permitidas. Las alianzas son temporales. La supervivencia lo es todo. El último competidor en pie se lleva el Campeonato Mundial Peso Copleto de MLW.

El 29 de enero en Kissimmee, las escaleras pueden volar, las mesas pueden romperse y la lógica puede no aplicarse. Paul Walter Hauser está de vuelta en RIOT… y el comodín está en juego.