Aunque es una gran leyenda de la lucha libre profesional, en esta última década, los fans de WWE y la lucha libre profesional en general se han virado en contra de Hulk Hogan. Todo por los audios que se conocieron en donde decía grandes insultos racistas a un hombre con el que entonces salía su hija, Brooke Hogan.

Pese a la polémica, Hogan solo dio unas disculpas blanditas y ha estado de regreso en WWE de manera esporápida. Pero, gente como Mark Henry se ha encargado de que los fans se acuerden de lo que pasó con Hogan y esto ha hecho que el mismo sea abucheado en sus recientes apariciones en WWE.

► Paul Roma saca a la luz un nuevo lado oscuro de Hulk Hogan

La última, el abucheo fue tan sonoro, que Hogan hasta canceló más apariciones a futuro con WWE. Pero, esto no es lo único que ha dejado mal parado a The Hulkster. Recientemente, el exluchador de WWE, Paul Roma, sacó a la luz un nuevo lado oscuro de Hogan en una reciente edición de su video podcast Power & Glory:

«Voy a darle una bofetada que le va a sacar el sabor de la boca. Cada palabra que dice es ‘hermano’. Así que, ¿sabes qué? Cuando le dé esa bofetada, le voy a decir: ‘¿Qué tal se sintió eso, hermano?'»

«Durante un evento de firma de autógrafos ocurrió un incidente con un niño con discapacidad. El menor, que fue llevado en una camilla, llegó tarde al evento, y cuando se le pidió a Hulk Hogan que lo atendiera después de los demás niños, este no ocultó su desdén. «Levantó las manos y se mostró bastante molesto diciendo: ‘¿Sabes? No me están pagando por esto’.

«He recaudado fondos para varias organizaciones benéficas, incluyendo el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, así que su reacción me dejó impactado. Perdí todo el respeto que sentía por Hulk Hogan desde ese momento. La única razón por la que no lo confronté fue porque entonces ambos hubiéramos perdido nuestros trabajos y Hulk me habría demandado por el incidente».