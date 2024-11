Paul London: «John Cena se metió en problemas»

La primera lucha televisada de Paul London en WWE fue contra John Cena en el extinto programa Velocity a finales de 2002. Solo dos veces más y nunca de nuevo en un mano a mano compartieron el cuadrilátero ambos guerreros. Entonces, el 16 veces Campeón Mundial, que también estaba iniciando su carrera, salió victorioso en un combate que disputaron en el American Airlines de Dallas, Texas. También andaba por allí Bryan Danielson, Rikishi o Matt Hardy. Mientras hablaba con Fightful, London recordó aquella ocasión.

► Paul London vs. John Cena en WWE Velocity

«Tuve la suerte de trabajar con John Cena cuando estaba en ascenso como rapero heel junto a Bull Buchanan. Creo que se enteró de que había pasado por el programa de UPW después de él. De cualquier manera, nos llevamos muy bien. Tanto así que después de esa lucha, él tuvo problemas por darme demasiado tiempo para atacarlo. Fue en Velocity, sí. Entiendo la situación, porque no tenía contrato en ese momento, aunque estaba apareciendo con bastante regularidad. A tal punto que recuerdo que una vez Johnny Ace me preguntó con quién quería hacer equipo y contra quién quería luchar, ¡y ni siquiera tenía contrato! Así que, como sea, tenía estos lazos con Cena, pero cuando él llegó a OVW, me dijo, ‘¿Por qué estás aquí? No necesitas estar aquí’. Yo le respondí, ‘Solo estoy haciendo lo que me dijeron’.»

Paul London discusses his time in OVW and working with John Cena on WWE Velocity. — Fightful Wrestling November 4, 2024

El veterano también habla sobre su experiencia viviendo en Kentucky durante su tiempo en Ohio Valley Wrestling.

“Sí, experimenté el laberinto de maíz y todo eso. Louisville sabe hacer Halloween bien; de hecho, creo que todo Kentucky celebra muy bien Halloween. Disfruté el poco tiempo que pasé allí, pero no me conseguí un departamento. Nunca pensé, ‘Estaré aquí a largo plazo’. Era más bien, ‘¿Cómo puedo saltarme OVW y entrar directamente donde sé que pertenezco?’. Pero incluso cuando llegué al roster principal, no era tanto que la gente no estuviera abierta a las ideas de los combates, sino más bien, ‘¿Cómo hacemos que esto tenga sentido?’»

